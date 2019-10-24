В Саратовской области появится польская голубика
Решение о ввозе каждой партии будут принимать после лабораторной экспертизы
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в соответствии с письмом федерального ведомства сообщает, что ООО «Ягодная долина» из Московской области может ввезти в Россию саженцы голубики.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну прибудут 25 тыс. штук посадочного материала марки «Дюк» и 25 тыс. штук сорта «Юлюкроп» из польского питомника Gospodarstwo Ogrodnicze A. Kusibab — Wyka (Poland, 32-090 Slomniki, Prandocin lly 88 a).
Решение о ввозе каждой партии будут принимать только по результатам лабораторной экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU