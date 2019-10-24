В Саратовской области появится польская голубика

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-24T16:58:13+03:00

Решение о ввозе каждой партии будут принимать после лабораторной экспертизы

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в соответствии с письмом федерального ведомства сообщает, что ООО «Ягодная долина» из Московской области может ввезти в Россию саженцы голубики.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну прибудут 25 тыс. штук посадочного материала марки «Дюк» и 25 тыс. штук сорта «Юлюкроп» из польского питомника Gospodarstwo Ogrodnicze A. Kusibab — Wyka (Poland, 32-090 Slomniki, Prandocin lly 88 a).

Решение о ввозе каждой партии будут принимать только по результатам лабораторной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU