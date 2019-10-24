На спецсчетах капремонта в Саратовской области остаются неизрасходованными 2,7 млрд рублей
По данным на 30 сентября, средства для проведения капремонта на своих спецсчетах собирают жители 3 576 многоквартирных домов в Саратовской области. С начала существования программы капремонта их жителям выставили платежки на 5 млрд 991 млн рублей, из них жители оплатили 4 млрд 520 млн 484 тыс. рублей — 75,5%.
При этом на работы по капитальному ремонту израсходован 1 млрд 772 млн 209 тыс. рублей. Еще 2 млрд 748 млн 275 тыс. рублей лежат на спецсчетах без использования.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в государственной жилищной инспекции Саратовской области.
Отличие спецсчетов от «общего котла» заключается в том, что деньги на капитальный ремонт накапливаются на счете, принадлежащем конкретному дому и тратятся только на него. Владельцем спецсчета может быть управляющая организация или Регоператор.
ИСТОЧНИК KP.RU