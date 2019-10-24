2019-10-24T16:55:19+03:00
Происшествия

В Ершове будут судить покусавшую полицейского женщину

Гражданка была пьяна
Екатерина Семенова
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В Ершове Саратовской области будут судить 29-летнюю женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Следствие считает, что в ночь на 7 сентября женщина распивала алкоголь с двумя приятеля дома у одного из них. Около часа ночи они поехали в магазин на автомобиле, однако пьяную компанию остановил экипаж ДПС. Водитель не стал останавливаться и попытался скрыться. Задержать машину удалось только после погони.

Оказалось, что у шофера нет документов, от медосвидетельствования он отказался. Полицейские потребовали отдать ключи от машины, чтобы отправить ее на штрафстоянку. Однако водитель отказался. При этом женщина, которая до того сидела в салоне, вышла и укусила инспектора. Травма оказалась серьезной, сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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