Жителю Маркса ограничили свободу за выращивание конопли
Мужчина посеял наркотики у себя во дворе
Изменить размер текста:
Суд признал 48-летнего жителя Маркса виновным в выращивании конопли и хранении веществ без цели сбыта.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в мае 2019 года гражданин посеял марихуану у себя во дворе, ухаживал за своими посевами.
Однако 11 июля стражи порядка пришли к нему домой и изъяли траву, а также 8,8 грамма конопли.
Садоводу дали полтора года ограничения свободы, запретили менять место жительства и посещать массовые мероприятия, а также ходить отмечаться.
ИСТОЧНИК KP.RU