Жителю Маркса ограничили свободу за выращивание конопли

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-24T16:53:48+03:00

Мужчина посеял наркотики у себя во дворе

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Суд признал 48-летнего жителя Маркса виновным в выращивании конопли и хранении веществ без цели сбыта.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в мае 2019 года гражданин посеял марихуану у себя во дворе, ухаживал за своими посевами.

Однако 11 июля стражи порядка пришли к нему домой и изъяли траву, а также 8,8 грамма конопли.

Садоводу дали полтора года ограничения свободы, запретили менять место жительства и посещать массовые мероприятия, а также ходить отмечаться.

ИСТОЧНИК KP.RU