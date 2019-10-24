В кафедральном соборе Энгельса готовятся к поднятию на звонницу 5-тонного колокола

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-24T16:32:52+03:00

В Энгельсе готовятся к подъему на звонницу самого большого в епархии колокола Фото: Александр Уриевский

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В Свято-Троицком кафедральном соборе в Энгельсе 24 октября идут последние приготовления к подъему новых колоколов на звонницу.

Серьезным мероприятием станет подъем на высоту колокольни самого большого, пятитонного благовеста. Как рассказали «КП-Саратов» в Покровской епархии, он, вероятно, будет самым большим во всей митрополии Саратовской области. Самый маленький колокол для новой звонницы весит около 5 кг.

Все они были освящены на празднике Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября епископом Покровским и Николаевским Пахомием.

Деньги на их изготовление собирали прихожане в течение трех лет. На некоторых, небольших колоколах, есть ктиторские надписи — о тех, кто полностью профинансировал их создание.

ИСТОЧНИК KP.RU