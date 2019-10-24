Саратовские артисты выиграли всероссийский фестиваль

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-24T16:48:28+03:00

Четыре года назад этот коллектив уже одерживал победу

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В 2019 году театр-студия «Театралика» ДЮЦ Фрунзенского района стал победителем Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, артисты представили постановку «Мышонок и подснежник».

Наградой стали: диплом лауреата первой степени, специальный приз жюри режиссеру Анжелике Лозановски за создание коллектива с уникальным лицом и диплом за исполнение роли Мышонка был вручен Даниилу Розенфельду.

Кроме того, коллектив получил специальный приз от музыкально-технической службы Уральской Специальной музыкальной школы/колледжа, которая организовала онлайн-трансляцию фестиваля.

Четыре года назад спектакль «Гадкий утенок» от студии «Театралика» также становился победителем этого фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU