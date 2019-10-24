2019-10-24T16:11:04+03:00
Общество

На радио «КП» расскажут о мировом опыте переработки опасных отходов

Передача выйдет 25 октября
Екатерина Семенова
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В эфире "Комсомолки" выйдет передача о цивилизованном подходе к переработке опасных отходовВ эфире "Комсомолки" выйдет передача о цивилизованном подходе к переработке опасных отходов
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25 октября в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90,6 FM выйдет вторая часть передачи с участием Максима Королькова, первого заместителя генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО», и Владимира Колесникова, заведующего кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, д. т. н., профессора ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева».

Передача посвящена строительству производственно-технического комплекса в Горном. Тема активно обсуждается в Саратовской области последние дни. К дискуссии привлекаются эксперты, ученые, общественники, депутаты, экологи.

В эфире радио «КП» Максим Корольков и Владимир Колесников расскажут о мировом опыте переработки опасных отходов, о поездке в Австрию, где на заводах в Вене также утилизируются и перерабатываются отходы.

Напомним, первая передача цикла выходила 23 октября.

Слушайте «Комсомольскую правду» в пятницу, 25 октября, в 16:45 на волне 90,6 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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