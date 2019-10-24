Мать пяти детей живет в разваливающемся доме в Саратове

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-24T16:16:53+03:00

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В редакцию «КП-Саратов» обратился житель города с призывом помочь многодетной матери Наталье Музафаровой.

- Сейчас у нее сложились трудные жизненные обстоятельства. Она вынуждена снимать полуразрушенное мини-жилище в частном секторе Саратова. Является многодетной матерью, имеет четыре дочери и одного сына, трое из них несовершеннолетние — трех, шести и восьми лет, — говорится в письме, автор которого надеется привлечь внимание общественности и властей к проблеме.

Возможно, женщине могут выделить социальное жилье.

Наталья Музафарова долгое время сама помогала людям. Так, она активно поддерживала художника, инвалида с детства Татьяну Синицыну из села Ивантеевка. Художница писала картины пальцами ног.

Сейчас женщина проживает с семьей на улице Соколовая.

ИСТОЧНИК KP.RU