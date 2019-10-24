2019-10-24T16:06:27+03:00
Общество

Инвестиции в систему контроля маршрутов перемещения ТКО составили более 5,3 млн рублей

Екатерина Семенова
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В зоне работы Регионального оператора Саратовской области действует система строгого учета и контроля за потоками перемещения твердых коммунальных отходов от мест накопления до мусороперегрузочных станций и мусороперерабатывающих комплексов. На эти цели было направлено более 5,3 млн рублей вложений со стороны АО «Управление отходами» и мусоровывозящих компаний.

Основным инструментом контроля маршрутов транспортирования ТКО является система ГЛОНАСС, датчиками которой оснащена спецтехника. Благодаря им Региональный оператор в режиме реального времени отслеживает график движения мусоровывозящей техники и ее маршруты. В случае появления отклонений, через диспетчера мусоровывозящей компании запрашивается оперативная информация о причинах задержки техники и возможности восстановить график.

- Используемая нами система мониторинга, которая предусматривает и соблюдение маршрутов, и графиков вывоза ТКО, и фотофиксацию результатов работы мусоровывозящей техники, и контроль поступивших на МПК объемов ТКО, обеспечила главное достижение — легализацию отрасли в зоне работы Регоператора. Она же нам позволяет анализировать состояние контейнерных площадок и, в случае необходимости, передавать информацию в органы местного самоуправления для принятия мер реагирования, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Выстроенная АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура является неотъемлемой частью территориальной схемы Саратовской области. Ее соблюдение позволило обеспечить перенаправление на безопасное захоронение и обработку всего вновь образуемого объема коммунальных отходов в левобережных и ряде правобережных районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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