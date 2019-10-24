Саратовский конькобежец взял серебро всероссийских соревнований
Состязание прошло в Московской области
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В Московской области с 22 по 24 октября проходит I этап Кубка России по конькобежному спорту.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, во всероссийских соревнованиях принимают участие более 140 спортсменов из 24 регионов России.
Так, саратовский спортсмен Данила Семериков стал победителем масс-старта на 16 кругов среди мужчин, на дистанции 1,5 км он занял 14 место.
Его коллега Даниил Чмутов взял 4 и 28-е места в этих же номинациях. Антон Борисенко стал 16-м за пройденные 500 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU