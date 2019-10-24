Первый замруководителя СУ СКР по Саратовской области проведет личный прием граждан
Первый заместитель руководителя СУ СКР по Саратовской области, генерал-майор юстиции Олег Мезрин проведет прием граждан.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он ответит на вопросы жителей, входящих в юрисдикцию Марксовского межрайонного следственного отдела.
В компетенцию Олега Мезрина входят вопросы расследования уголовных дел, проведение доследственных проверок и ряд других.
Личный прием запланирован на 31 октября.
С 10 часов Олег Мезрин будет работать в поселке Степное Советского района, на улице 50 лет Победы, 3 (здание администрации района); с 14 часов — в Марксе, на проспекте Ленина, 18 (здание администрации района).
Личный прием проводится по предварительной записи по телефону: 8 (8452) 28-38-46, 8 (845-2) 74-14-72. При себе необходимо иметь паспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU