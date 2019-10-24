В Саратовской области продлили срок действия регионального материнского капитала

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-24T15:57:12+03:00

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В Саратовской области региональный материнский капитал будут выплачивать за рождение или усыновление третьего и последующих детей не только в 2012-2017 годы, но и в 2018-2021 годы.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития региона, с 1 октября 2019 года размер выплаты составляет 107 848 рублей, которые можно потратить на улучшение жилья и образование для детей.

Обращаться за назначением капитала можно не ранее, чем когда ребенку исполнится три года и не позднее его совершеннолетия.

ИСТОЧНИК KP.RU