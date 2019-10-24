Под Саратовом ликвидировали несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-24T15:50:55+03:00

Отходы лежали на площади почти 80 кв. м

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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по обращению жителей хутора Малая Скатовка Саратовского района об отходах.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, на хуторе Малая Скатовка расположена несанкционированная свалка площадью почти 80 кв. м.

Администрация Расковского МО получила представление за свое бездействие, после чего мусор убрали, на его месте установили контейнеры.

ИСТОЧНИК KP.RU