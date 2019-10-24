Саратовский хакер терроризировал госучреждения Ростовской области
Его оштрафовали на 25 тыс. рублей
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В Саратове сотрудники регионального УФСБ выявили интернет-хакера.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, житель города, К. В. Антипин, с помощью вредоносных программ совершал информационные атаки на ряд организаций и госучреждений в Ростовской области.
Среди его мишеней были: ФГУП ВГТРК «Дон-ТР», АО «Дон-Энерго» и ФГПУ ВО «Донской государственный технический университет».
Получив предупреждение от силовиков о хакерских атаках, руководство учреждений сумело принять меры и локализовать угрозу.
Антипин был приговорен к штрафу 25 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU