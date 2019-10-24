В Саратове с начала мая мышиной лихорадкой заболели 1 780 человек
С начала мая 1 780 саратовцев заболели мышиной лихорадкой. Это на 139 больше, чем было две недели назад. Свыше 1 тыс. граждан за последние месяцы госпитализированы с похожими симптомами, однако этот диагноз не подтвердился.
По сравнению с маем, к октябрю в больницы начало поступать почти в пять раз меньше человек с подозрением на ГЛПС.
Сегодня в медицинских учреждениях находится 96 пациентов с признаками заболевания неясной этиологии.
Напомним, ранее от мышиной лихорадки скончались два человека — женщина ушла из жизни в мае, мужчина умер в конце августа.
Оба человека скончались в местных больницах.
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ИСТОЧНИК KP.RU