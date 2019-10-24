В Саратове продолжают отключать троллейбусы от электричества
По этой причине перестали ходить уже семь маршрутов
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Сегодня, 24 октября, в Саратове продолжают отключать от электричества трамваи и троллейбусы.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в 14:10 на Московской перестали ходить троллейбусы №5.
Транспорт ходит от улицы Загороднева только до Сенного.
В это же время у железнодорожного вокзала прекратилось движение троллейбусов №№1, 2, 10, 15 и 16.
«Десятки» едут от Тархова лишь до ЦКР.
Напомним, ранее из-за проблем с электричеством перестали ходить семь маршрутов общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU