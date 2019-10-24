2019-10-24T15:10:52+03:00
Общество

На ноябрьские праздники 1 ноября пустят электричку Волгоград — Саратов

Билет стоит 825 рублей
Дарья Вострикова
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В связи с предстоящими ноябрьскими праздниками 1 ноября на один рейс пустят электричку ВолгоградСаратов — Волгоград.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, билет будет стоить 825 рублей, для школьников и студентов действует скидка в 50%. Региональным льготникам поездка обойдется в 559 рублей, а федеральные льготники и дети до семи лет смогут поехать бесплатно.

Из Волгограда пригородный поезд №6185 отправится 1 ноября в 7:00 и прибудет в Саратов в 11:40. Электричка остановится в 8:44 на станции Зензеватка, в 9:26 на станции Петров Вал и на станции Овражная в 10:03.

Обратно пригородный поезд №6182 поедет 1 ноября в 16:15 с остановками на тех же станциях в 17:54, 18:30 и 19:09 с прибытием в 20:55.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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