На ноябрьские праздники 1 ноября пустят электричку Волгоград — Саратов
В связи с предстоящими ноябрьскими праздниками 1 ноября на один рейс пустят электричку Волгоград — Саратов — Волгоград.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, билет будет стоить 825 рублей, для школьников и студентов действует скидка в 50%. Региональным льготникам поездка обойдется в 559 рублей, а федеральные льготники и дети до семи лет смогут поехать бесплатно.
Из Волгограда пригородный поезд №6185 отправится 1 ноября в 7:00 и прибудет в Саратов в 11:40. Электричка остановится в 8:44 на станции Зензеватка, в 9:26 на станции Петров Вал и на станции Овражная в 10:03.
Обратно пригородный поезд №6182 поедет 1 ноября в 16:15 с остановками на тех же станциях в 17:54, 18:30 и 19:09 с прибытием в 20:55.
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ИСТОЧНИК KP.RU