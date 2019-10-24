Усилиями прокуратуры у трех саратовских школ появились ограждения

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-24T13:13:02+03:00

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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения безопасности жизни и здоровья школьников.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что в Сланцевской и Юсуповской школах, а также образовательного учреждения села Северка нет ограждений.

Начальник управления общего образования администрации района получил представление, однако нарушения не устранили.

Ограждения появились только после судебных исков, которые подал межрайонной прокурор.

ИСТОЧНИК KP.RU