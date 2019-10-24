Завтра в Саратове возложат цветы к памятнику воинам-водителям
Мероприятие пройдет на Алтынной горе
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Завтра, 25 октября, в 14:00 на Алтынной горе состоится возложение цветов к монументу воинам-водителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Отметим, что мероприятие посвящено Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU