После вмешательства прокуратуры в Аркадаке отремонтировали кровлю

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-24T12:49:27+03:00

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Прокуратура Саратовской области по обращению жителя дома №7 на Юбилейной улице в Аркадаке провела проверку по состоянию дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что местные жители заключили договор с обслуживающей организацией ООО «Аркадакские тепловые сети».

Выяснилось, что жилье граждан находится в ненадлежащем состоянии, кровля дома нуждается в ремонте.

После внесенного в адрес руководителя компании представления, крышу привели в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU