После вмешательства прокуратуры в Аркадаке отремонтировали кровлю
Директор организации получил представление
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Прокуратура Саратовской области по обращению жителя дома №7 на Юбилейной улице в Аркадаке провела проверку по состоянию дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что местные жители заключили договор с обслуживающей организацией ООО «Аркадакские тепловые сети».
Выяснилось, что жилье граждан находится в ненадлежащем состоянии, кровля дома нуждается в ремонте.
После внесенного в адрес руководителя компании представления, крышу привели в порядок.
ИСТОЧНИК KP.RU