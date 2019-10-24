2019-10-24T12:48:18+03:00
Общество

Почти тысячу человек переселят из аварийного жилья в ближайший год в Саратовской области

В Саратове уже начинают строить многоэтажку для переселенцев на улице Ладожская
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Фото из Инстаграм Валерия РадаеваФото из Инстаграм Валерия Радаева
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Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачёв доложил на совещании у губернатора, что в ближайший год стоит задача расселить 456 квартир в 44 многоквартирных домах, в которых проживает 995 человек. Это первый этапа программы переселения (2019 – 2020 гг.). В нем участвует шесть городов и районов области.

Совещание, на котором обсуждалась эта тема, прошло вечером 23 октября, об этом сообщил в своем Инстаграм глава региона Валерий Радаев.

Всем участникам программы по переселению, будет предоставляться выбор: переселение в новое жилье, денежная компенсация за приобретение готового жилья, либо выкуп аварийной жилплощади.

В Саратове для переселенцев уже в этом году начнут строить многоэтажку на 160 квартир на улице Ладожская. На совещании у губернатора было заявлено, что до конца 2019 года должны успеть расселить первые 2 тысячи кв. метров аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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