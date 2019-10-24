В Светлом открыли военно-патриотический парк

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-24T12:46:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В честь 60 – летия образования ракетных войск стратегического назначения в ЗАТО Светлый состоялась церемония открытия военно-патриотического парка «Патриот», построенного по программе поддержки местных инициатив.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований Саратовской области, в сквере есть скамейки, освещение, ели, березы, выставка техники: путепрокладчика «БАТ-М», МАЗ-543 и МАЗ-537, ГАЗ-66 и др.

В строительство внесли свой вклад жители, они внесли около 5% взносов от стоимости реализации проекта.

Члены инициативной группы, руководство, личный состав войсковой части и граждане получили благодарственные письма и грамоты за активное участие в обустройстве парка от главы городского округа ЗАТО Светлый Владимира Бачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU