2019-10-24T12:26:13+03:00
Общество

Чиновник мэрии Саратова назвал повышение платы за тепло на сотни рублей незначительным

Рост тарифа связан с передачей сетей в концессию «Т Плюс»
Екатерина Семенова
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Максим СиденкоМаксим СиденкоФото: Александр Уриевский
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Саратовцев ожидает повышение предельного индекса размера платы за тепло.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», это коснется 27 домов, которые обслуживает МУП «Саратовский коммунальный комплекс» и чьи сети будут переданы в концессию «Т Плюс».

- Для всех основных потребителей по зоне деятельности ПАО «Т Плюс» в 2019 году тарифные решения не меняются, — подчеркнул замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко.

По его словам, под рост тарифа на 4% в этом году попадут лишь 2 182 человека, которые проживают в этих 27 домах.

При этом в июле 2020 года плата за тепло вновь вырастет. Будет установлен единый тариф для ПАО «Т Плюс».

Максим Сиденко привел пример: для двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. м плата вырастет на 229 рублей, для однокомнатной в 160 кв. м — на 160 рублей.

- Столь незначительное изменение платы позволит в разы повысить качество предоставляемой гражданам коммунальной услуги, — отметил Максим Сиденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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