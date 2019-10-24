Открываются прямые авиарейсы из Саратова в Сочи

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-24T12:07:52+03:00

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Из аэропорта «Гагарин» открываются прямые рейсы в Сочи.

Продажи билетов на регулярные рейсы начала авиакомпания "ИрАэро".

Полеты начнутся с 19 ноября. Самолеты из Саратова в Сочи и обратно будут отправляться два раза в неделю - по вторникам и субботам.

На сайте авиакомпании самый недорогой билет из Саратовской области до курортной столицы России стоит 3265 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU