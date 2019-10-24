Открываются прямые авиарейсы из Саратова в Сочи
Полеты начнет авиакомпания "ИрАэро" с 19 ноября
Фото с сайта авиаперевозчика
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Из аэропорта «Гагарин» открываются прямые рейсы в Сочи.
Продажи билетов на регулярные рейсы начала авиакомпания "ИрАэро".
Полеты начнутся с 19 ноября. Самолеты из Саратова в Сочи и обратно будут отправляться два раза в неделю - по вторникам и субботам.
На сайте авиакомпании самый недорогой билет из Саратовской области до курортной столицы России стоит 3265 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU