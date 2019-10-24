Муниципальное имущество Саратова будут продавать предпринимателям в рассрочку на пять лет

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-24T11:23:02+03:00

Ранее срок составлял семь лет

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Сегодня, 24 октября, на 57-м заседании Саратовской городской думы обсудили изменение в правилах приватизации муниципального имущества города субъектами малого и среднего предпринимательства.

Так, срок оплаты утверждался законом Саратовской области, теперь его устанавливают муниципальные правовые акты.

Принят проект решения с установкой периода рассрочки в пять лет, ранее областным законодательством был предусмотрен срок в семь лет.

Также депутаты обсудили вопрос предоставления муниципального имущества в аренду и для безвозмездного пользования. По проекту решения договоры на эти отношения (аренда и безвозмездное пользование) осуществляется через торги.

Неиспользуемые объекты культурного наследия могут сдаваться в аренду, но без субаренды, передачи прав на объект, залога арендных прав. Арендатор обязан не позднее семи лет с заключения договора аренды провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

Если это условие, применимое только в отношении к вновь заключенным договорам аренды, не выполняется, договор расторгается.

Депутаты поддержали эти проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU