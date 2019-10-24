2019-10-24T11:19:13+03:00
Происшествия

Вынесен приговор за смерть женщины под снежной лавиной в Саратовской области

Мужчине на год ограничили свободу
Екатерина Семенова
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В Базарном Карабулаке Саратовской области вынесен приговор по факту гибели женщины под снежной лавиной, сошедшей с гаража.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным в причинении смерти по неосторожности признан директор фирмы, которой принадлежит гараж.

Суд установил, что утром 6 марта на 62-летнюю женщину рухнул снежный пласт с крыши гаража. Так как очевидцев не было, то пострадавшую откопали не сразу. К этому времени она уже была мертва.

Директор предприятия полностью признал вину. Суд приговорил его к году ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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