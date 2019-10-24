Доходы и расходы бюджета Саратова увеличатся на 36 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-24T11:18:18+03:00

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На сегодняшнем 57-м очередном заседании Саратовской городской думы председатель комитета по финансам администрации Саратова Александр Струков озвучил проект изменений бюджета города.

Так, за счет поступления межбюджетных трансфертов из областного бюджета предлагается увеличить доходы и расходы бюджета на 36 млн рублей, в том числе за счет увеличения средств на разработку проектной документации, строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства — 42,2 млн рублей, а также уменьшить ассигнование мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие территорий, — 6,2 млн рублей.

Также предлагается уменьшить поступления из бюджета комитету по ЖКХ на реконструкцию ЦТП на 39,8 млн рублей, комитету по финансам на процентные платежи по муниципальному долгу на 26 млн рублей.

За счет экономии предлагается увеличить бюджетные ассигнования главным распорядителям бюджетных средств на оплату исполнительных документов — 18,8 млн рублей, выплату зарплаты с начислениями — 19,9 млн рублей, доведение зарплаты до минимального размера — 12,4 млн рублей, выплаты работникам казенных учреждений — 8,3 млн рублей, оплату ежемесячных взносов за капремонт — 3,3 млн рублей.

Городской бюджет депутаты утвердили с доходом в 18 млрд 346,4 млн рублей, расходами в 19 млрд 149,7 млн рублей и дефицитом 803,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU