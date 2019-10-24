В Саратовской области мужчина получил штраф 5 тыс. рублей за кражу телефона с автомойки

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-24T10:01:25+03:00

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В Советском районе Саратовской области осудили 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже.

- Утром 6 сентября злоумышленник увидел на полу автомойки «Меридиан» в Степном телефон ZTE Blade L5. Он принадлежал 58-летнему мужчине, который мыл машины. Гражданин схватил мобильник, бросил его на заднее сиденье своего авто и уехал. Сумма ущерба для потерпевшего составила 5,3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Мужчина думал, что его никто не видит, но его заметили камеры видеонаблюдения. Телефон вернули владельцу.

Суд приговорил злоумышленника к штрафу 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU