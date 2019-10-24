Роспотребнадзор нашел в Саратове некачественный хлеб и молоко
В Саратове Роспотребнадзор выявил некачественные молочные и хлебные продукты.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, мониторинг проводится ежеквартально.
За третий квартал были проверены четыре производителя молочных продуктов, 26 пекарен и 600 торговых точек.
Выявили ряд нарушений. Например, 1% проверенных молочных продуктов не соответствовали требованиям техрегламента, три партии сливочного масла, молока и творога оказались сфальсифицированы.
Проверки хлебобулочных и кондитерских изделий выявили не меньше нарушений. Так, из 26 производителей 15 не выполняли обязательные требования. 2,8% проб не соответствовали гигиеническим нормативам.
Всего Роспотребнадзор изъял 1,5 тонны молочных продуктов и 35 кг — хлебобулочной. Вынесено штрафов на общую сумму более 112 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU