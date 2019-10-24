2019-10-24T10:04:24+03:00
Общество

Роспотребнадзор нашел в Саратове некачественный хлеб и молоко

Изъято 1,5 тонны молочных продуктов и 35 кг — хлебобулочных изделий
Екатерина Семенова
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В Саратове Роспотребнадзор выявил некачественные молочные и хлебные продукты.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, мониторинг проводится ежеквартально.

За третий квартал были проверены четыре производителя молочных продуктов, 26 пекарен и 600 торговых точек.

Выявили ряд нарушений. Например, 1% проверенных молочных продуктов не соответствовали требованиям техрегламента, три партии сливочного масла, молока и творога оказались сфальсифицированы.

Проверки хлебобулочных и кондитерских изделий выявили не меньше нарушений. Так, из 26 производителей 15 не выполняли обязательные требования. 2,8% проб не соответствовали гигиеническим нормативам.

Всего Роспотребнадзор изъял 1,5 тонны молочных продуктов и 35 кг — хлебобулочной. Вынесено штрафов на общую сумму более 112 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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