В Саратовской области продолжается падение объемов строительства жилья

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-24T09:46:05+03:00

Саратовстат сообщает о сокращении ввода жилья почти на 10%

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Ввод в действие жилых домов в Саратовской области в январе-сентябре 2019 года составил 667,2 тыс. кв. м общей площади.

При этом населением за счет собственных и заемных средств построена большая часть этого жилья — 447,6 тыс. кв. м. Эти данные «КП-Саратов» сообщили в Саратовстате.

При этом за тот же период в 2018 году в Саратовской области сдали 735 тыс. кв. м жилья. Это означает сокращение объемов строительства на 68 тыс. кв. м или на 9,2%.

Отметим, в январе-сентябре 2018 года также фиксировалось падение, по сравнению с 2017 годом, — на 10,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU