В Новых Бурасах женщина обокрала доверившуюся ей пенсионерку
В Новобурасском районе Саратовской области женщина обокрала пенсионерку.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ранее гражданка уже была судима за преступления против собственности.
Женщина пришла 13 сентября к 62-летней жительнице поселка Новые Бурасы, с которой недавно познакомилась. Она попросила денег в долг. При этом пенсионерка, поддавшись на уговоры, разрешила воспользоваться ее банковской картой и сотовым телефоном.
Злоумышленница установила себе мобильное приложение банка и получила доступ к расчетным счетам потерпевшей. После этого женщина перевела себе 17 650 рублей, а после обналичила.
В суде женщина признала вину и была приговорена к трем годам в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU