В Новых Бурасах женщина обокрала доверившуюся ей пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-24T09:44:37+03:00

Она попросила в долг, а вместо этого сняла деньги с карты новой знакомой

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В Новобурасском районе Саратовской области женщина обокрала пенсионерку.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ранее гражданка уже была судима за преступления против собственности.

Женщина пришла 13 сентября к 62-летней жительнице поселка Новые Бурасы, с которой недавно познакомилась. Она попросила денег в долг. При этом пенсионерка, поддавшись на уговоры, разрешила воспользоваться ее банковской картой и сотовым телефоном.

Злоумышленница установила себе мобильное приложение банка и получила доступ к расчетным счетам потерпевшей. После этого женщина перевела себе 17 650 рублей, а после обналичила.

В суде женщина признала вину и была приговорена к трем годам в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU