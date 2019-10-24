В Зональном и Иволгино до ночи отключили воду
Также ресурс не подается на Симбирской улице
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 24 октября, отключили воду в нескольких микрорайонах и поселках, а также на одной улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения нет на четной стороне улицы Симбирская от 1-й Садовой до Крестьянской.
Также отключение произошло в Зональном, ЦДК, Иволгино и Сосенках.
Такие меры пришлось принять из-за аварий на городском водопроводе, они продлятся ориентировочно до полуночи.
ИСТОЧНИК KP.RU