В Зональном и Иволгино до ночи отключили воду

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-24T09:21:04+03:00

Также ресурс не подается на Симбирской улице

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В Саратове сегодня, 24 октября, отключили воду в нескольких микрорайонах и поселках, а также на одной улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения нет на четной стороне улицы Симбирская от 1-й Садовой до Крестьянской.

Также отключение произошло в Зональном, ЦДК, Иволгино и Сосенках.

Такие меры пришлось принять из-за аварий на городском водопроводе, они продлятся ориентировочно до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU