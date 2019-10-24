Жителя Энгельса подозревают в убийстве мужчины из Марксовского района

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-24T09:05:51+03:00

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В Марксовском районе Саратова возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал 39-летний житель села Рязановка.

Его тело с тупой травмой головы было найдено в частном доме этого села вечером 22 октября.

По подозрению задержан ранее неоднократно судимый 40-летний житель Энгельса.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU