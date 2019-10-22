В Саратовской области ГЖИ проверила свыше 2,6 тыс. домов

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-22T16:59:41+03:00

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Жилищная инспекция Саратовской области за девять месяцев 2019 года проверила свыше 2,6 тыс. жилых домов.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, поступило почти 20 тыс. заявлений, что составляет 137% от аналогичного периода прошлого года.

Больше всего обращений связано с нарушениями правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

Инспекторы выдали 887 предписаний, виновникам назначили штрафы на сумму свыше 12 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU