Виновнику смертельного ДТП из Саратова отказались смягчать срок
Мужчина не хотел сидеть 1,5 года в колонии-поселении
Изменить размер текста:
Суд признал 21 августа 43-летнего саратовца виновным в нарушении правил дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 30 мая с 00:15 до 00:24 гражданин ехал на «Ладе» под трассе, соединяющую Сызрань и Волгоград.
Гражданин влетел в грузовой седельный тягач, 40-летняя пассажирка его авто получила травмы, из-за чего скончалась.
Суд обязал гражданина провести 1,5 года в колонии-поселении и запретил на три года садиться за руль.
Гражданин попытался обжаловать приговор, однако наказание оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU