Виновнику смертельного ДТП из Саратова отказались смягчать срок

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-22T15:08:16+03:00

Мужчина не хотел сидеть 1,5 года в колонии-поселении

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Суд признал 21 августа 43-летнего саратовца виновным в нарушении правил дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 30 мая с 00:15 до 00:24 гражданин ехал на «Ладе» под трассе, соединяющую Сызрань и Волгоград.

Гражданин влетел в грузовой седельный тягач, 40-летняя пассажирка его авто получила травмы, из-за чего скончалась.

Суд обязал гражданина провести 1,5 года в колонии-поселении и запретил на три года садиться за руль.

Гражданин попытался обжаловать приговор, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU