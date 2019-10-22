Саратовская спортсменка взяла серебро всемирных военных игр

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-22T16:24:01+03:00

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Сегодня, 22 октября, в китайском Ухане продолжаются VII Всемирные военные игры.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, свыше 10 тыс. служащих вооруженных сил 109 стран мира разыгрывают награды в 329 дисциплинах.

В четвертый день соревнований саратовская спортсменка Людмила Дмитриева в составе смешанного экипажа по парусному спорту с Павлом Созыкиным взяла серебро в Mixed 470-Class.

На счету россиян 11 штрафных очков.

ИСТОЧНИК KP.RU