2019-10-22T16:23:01+03:00
Происшествия

Выбежавший на дорогу пешеход спровоцировал массовое ДТП в Саратове

Пострадала пассажирка попавшей в аварию маршрутки
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня днем произошла массовая авария с пострадавшими.

- По предварительным данным, недалеко от перекрестка Максима Горького/Большая Горная на дорогу выбежал пешеход. Из-за этого резко остановился водитель Hyundai Creta, а в него влетели ВАЗ-2112, Hyundai Santa Fe и маршрутка №95, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В ДТП пострадала пассажирка общественного транспорта.

На месте работает Центр медицины катастроф и ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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