Выбежавший на дорогу пешеход спровоцировал массовое ДТП в Саратове
Пострадала пассажирка попавшей в аварию маршрутки
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В Саратове сегодня днем произошла массовая авария с пострадавшими.
- По предварительным данным, недалеко от перекрестка Максима Горького/Большая Горная на дорогу выбежал пешеход. Из-за этого резко остановился водитель Hyundai Creta, а в него влетели ВАЗ-2112, Hyundai Santa Fe и маршрутка №95, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
В ДТП пострадала пассажирка общественного транспорта.
На месте работает Центр медицины катастроф и ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU