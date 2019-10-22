В Саратове пройдет фестиваль национальных искусств
В Кировском районе Саратова 24 октября пройдет фестиваль национальных искусств «В дружной семье братских народов». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства России и проходит в рамках реализуемого на территории района социокультурного проекта «Солнце — для всех!».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости увидят танцевальные и музыкальные номера, живопись, познакомятся с блюдами и культурой различных народов.
В 14:00 начнутся выставки, а через час пройдет концерт.
Фестиваль проходит в номинациях изобразительного искусства и национальной композиции на улице Батавина, 23 — в школе «Аврора».
ИСТОЧНИК KP.RU