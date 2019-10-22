2019-10-22T16:26:05+03:00
Общество

В Саратове пройдет фестиваль национальных искусств

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства России
Дарья Вострикова
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В Кировском районе Саратова 24 октября пройдет фестиваль национальных искусств «В дружной семье братских народов». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства России и проходит в рамках реализуемого на территории района социокультурного проекта «Солнце — для всех!».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости увидят танцевальные и музыкальные номера, живопись, познакомятся с блюдами и культурой различных народов.

В 14:00 начнутся выставки, а через час пройдет концерт.

Фестиваль проходит в номинациях изобразительного искусства и национальной композиции на улице Батавина, 23 — в школе «Аврора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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