Пострадавшая в ДТП девушка из Балакова получила 100 тыс. рублей компенсации

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-22T16:19:40+03:00

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По решению суда 23-летней жительнице Балакова выплатили компенсацию морального вреда, причиненного в результате аварии.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 20 января на 286-м км трассы Самара — Волгоград автомобиль Isuzu влетел в Chevrolet Niva, в салоне которого сидела девушка.

Ее здоровью был причинен тяжкий вред, поэтому пострадавшей назначили выплату в 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU