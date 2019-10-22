Пострадавшая в ДТП девушка из Балакова получила 100 тыс. рублей компенсации
Авария произошла на междугородней трассе
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По решению суда 23-летней жительнице Балакова выплатили компенсацию морального вреда, причиненного в результате аварии.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 20 января на 286-м км трассы Самара — Волгоград автомобиль Isuzu влетел в Chevrolet Niva, в салоне которого сидела девушка.
Ее здоровью был причинен тяжкий вред, поэтому пострадавшей назначили выплату в 100 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU