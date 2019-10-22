Фермерам из Перелюба запретили опрыскивать поля химикатами из самолетов

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-22T16:18:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Ершовская транспортная прокуратура выявила, что фермеры опрыскивали поля химикатами из самолетов с нарушениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, в связи с этим в суд направили четыре иска о запрете полетов.

Решения Шахтинского, Поволжского и Дзержинского районных судов эти требования удовлетворили.

Кроме того, пилотов самолетов привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU