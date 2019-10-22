Фермерам из Перелюба запретили опрыскивать поля химикатами из самолетов
Пилотов привлекли к ответственности
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Ершовская транспортная прокуратура выявила, что фермеры опрыскивали поля химикатами из самолетов с нарушениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, в связи с этим в суд направили четыре иска о запрете полетов.
Решения Шахтинского, Поволжского и Дзержинского районных судов эти требования удовлетворили.
Кроме того, пилотов самолетов привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU