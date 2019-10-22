2019-10-22T16:13:26+03:00
Общество

Зинаида Самсонова призвала использовать передовые технологии для переработки отходов

Она назвала страшным захоранивание 90% отходов [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Михайловском обсудили необходимость завода по переработке отходовВ Михайловском обсудили необходимость завода по переработке отходовФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В ЗАТО Михайловский Саратовской области сегодня, 22 октября, обсудили возможность переработки отходов на заводе в Горном.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участие в обсуждении приняли эксперты, представители разработчика, экологи, ученые, общественники, депутаты.

Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО», после завершения официальной части ответил на вопросы всех заинтересованных сторон.

В частности, он отметил, что инсинуации по поводу опасности производств связаны с тем, что «отвыкли строить современные производства. Заводы строятся в Европе именно из-за презумпции безопасности».

По словам Королькова, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ об информационной системе по обращению с 1 и 2-м классами отходов.

- Это радостная информация, — подчеркнул Корольков.

Представитель австрийской компании Йеше Франц заявил, что на таком современном предприятии минимизирована опасность выбросов, в том числе тяжелых металлов и диоксинов. Это достигается закрытым циклом утилизации и переработки. Фактически все вредные вещества отфильтровываются.

Он отметил, что установка, которая перерабатывает опасные отходы в центре Вены, в два раза мощнее той, что планируется в Горном.

Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова высказала благодарность команде «РосРАО», которая приучает область к культуре по обращению с отходами.

- В России захораниваются 90% отходов. Это самое страшное. И это только официально, а мы все знаем, что у нас отходы выбрасываются в овраги, в лесополосы, — заявила Зинаида Самсонова.

В России захоранивают до 90% отходов Фото: Александр Уриевский

В России захоранивают до 90% отходовФото: Александр Уриевский

Депутат уверена, что следует пользоваться передовыми технологиями и гордиться тем, что они начинаются именно у нас в регионе.

Зинаида Самсонова призвала к цивилизованному обращению с отходами.

23 октября в 14:45 в эфире радио «Комсомольская правда»90,6 FM выйдет передача с участием Максима Королькова, первого заместителя генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» и Владимиром Колесниковым, заведующим кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, д.т.н., профессором ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На радио «Комсомольская правда» выйдет передача о технологиях на заводе в Горном
В Саратовской области ГЖИ проверила свыше 2,6 тыс.домов
В Саратовской области откроется девять модельных библиотеках
Евгений Ковалев возглавит горбольницу №1 Саратова
В Саратове прошли велоралли
Саратовскому Минобразу рекомендовали внедрить систему отслеживания школьников
В Саратовской области пресекли 16 незаконных вырубок в лесах
Лихач из Балаково отработает нетрезвую езду
Компанию по добыче нефти из Маркса оставили без имущества из-за 11 млн рублей долгов
Виновнику смертельного ДТП из Саратова отказались смягчать срок
Жителей Михайловского заинтересовали возможности при строительстве завода в Горном
В Саратовской области появятся немецкие семена
В Красноармейском районе мужчина отобрал у знакомого телефон