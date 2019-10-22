Зинаида Самсонова призвала использовать передовые технологии для переработки отходов

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-22T16:13:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В ЗАТО Михайловский Саратовской области сегодня, 22 октября, обсудили возможность переработки отходов на заводе в Горном.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участие в обсуждении приняли эксперты, представители разработчика, экологи, ученые, общественники, депутаты.

Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО», после завершения официальной части ответил на вопросы всех заинтересованных сторон.

В частности, он отметил, что инсинуации по поводу опасности производств связаны с тем, что «отвыкли строить современные производства. Заводы строятся в Европе именно из-за презумпции безопасности».

По словам Королькова, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ об информационной системе по обращению с 1 и 2-м классами отходов.

- Это радостная информация, — подчеркнул Корольков.

Представитель австрийской компании Йеше Франц заявил, что на таком современном предприятии минимизирована опасность выбросов, в том числе тяжелых металлов и диоксинов. Это достигается закрытым циклом утилизации и переработки. Фактически все вредные вещества отфильтровываются.

Он отметил, что установка, которая перерабатывает опасные отходы в центре Вены, в два раза мощнее той, что планируется в Горном.

Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова высказала благодарность команде «РосРАО», которая приучает область к культуре по обращению с отходами.

- В России захораниваются 90% отходов. Это самое страшное. И это только официально, а мы все знаем, что у нас отходы выбрасываются в овраги, в лесополосы, — заявила Зинаида Самсонова.

В России захоранивают до 90% отходовФото: Александр Уриевский

Депутат уверена, что следует пользоваться передовыми технологиями и гордиться тем, что они начинаются именно у нас в регионе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/739400" frameborder="0"></iframe> Зинаида Самсонова призвала к цивилизованному обращению с отходами.

23 октября в 14:45 в эфире радио «Комсомольская правда»90,6 FM выйдет передача с участием Максима Королькова, первого заместителя генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» и Владимиром Колесниковым, заведующим кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, д.т.н., профессором ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева».

ИСТОЧНИК KP.RU