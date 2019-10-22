2019-10-22T14:00:10+03:00
Происшествия

Психиатра будут судить за взятки от родственников пациентов

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области будут судить бывшего завотделением одной из больниц.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, врач-психиатр ежемесячно получал по 4,5 тыс. рублей от жительницы Балашова. Деньги он получал с января 2016 по август 2018 года за то, чтобы содержать психически нездорового брата женщины в стационаре.

Общая сумма взятки составила 148,5 тыс. рублей.

Выявлены другие эпизоды преступной деятельности. Следствие установило, что врач в это же время получал с родственников других пациентов аналогичное вознаграждение: 39, 50 и 30 тыс. рублей, соответственно.

Преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Балашовский» Саратовской области.

Обвиняемый не признался. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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