Психиатра будут судить за взятки от родственников пациентов
В Балашове Саратовской области будут судить бывшего завотделением одной из больниц.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки в значительном размере.
По версии следствия, врач-психиатр ежемесячно получал по 4,5 тыс. рублей от жительницы Балашова. Деньги он получал с января 2016 по август 2018 года за то, чтобы содержать психически нездорового брата женщины в стационаре.
Общая сумма взятки составила 148,5 тыс. рублей.
Выявлены другие эпизоды преступной деятельности. Следствие установило, что врач в это же время получал с родственников других пациентов аналогичное вознаграждение: 39, 50 и 30 тыс. рублей, соответственно.
Преступление было выявлено сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Балашовский» Саратовской области.
Обвиняемый не признался. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU