Панков: Задача председателя облдумы — объединить все фракции для решения проблем граждан

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-22T13:05:21+03:00

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Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал решение Александра Романова об уходе с поста руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.

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- Считаю, это верное решение Александра Романова: не совмещать должности руководителя фракции ЕР и председателя областной думы. Не раз говорил о том, что задача главы парламента — объединить все фракции для работы с губернатором по решению проблем наших граждан. Если это требует больше времени и гибкости для принятия управленческих решений, то коллеги по партии такой шаг поддержат. И мы с Александром Сергеевичем такую возможность обсуждали. Сосредоточившись на работе председателя облдумы, думаю, он направит усилия на то, чтобы повысить эффективность ее работы, полней использовать потенциал каждого депутата независимо от партийной принадлежности, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU