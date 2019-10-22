2019-10-22T13:05:21+03:00
Общество

Панков: Задача председателя облдумы — объединить все фракции для решения проблем граждан

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал решение Александра Романова об уходе с поста руководителя фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.

.

.

- Считаю, это верное решение Александра Романова: не совмещать должности руководителя фракции ЕР и председателя областной думы. Не раз говорил о том, что задача главы парламента — объединить все фракции для работы с губернатором по решению проблем наших граждан. Если это требует больше времени и гибкости для принятия управленческих решений, то коллеги по партии такой шаг поддержат. И мы с Александром Сергеевичем такую возможность обсуждали. Сосредоточившись на работе председателя облдумы, думаю, он направит усилия на то, чтобы повысить эффективность ее работы, полней использовать потенциал каждого депутата независимо от партийной принадлежности, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На радио «Комсомольская правда» выйдет передача о технологиях на заводе в Горном
В Саратовской области ГЖИ проверила свыше 2,6 тыс.домов
В Саратовской области откроется девять модельных библиотеках
Евгений Ковалев возглавит горбольницу №1 Саратова
В Саратове прошли велоралли
Саратовскому Минобразу рекомендовали внедрить систему отслеживания школьников
В Саратовской области пресекли 16 незаконных вырубок в лесах
Лихач из Балаково отработает нетрезвую езду
Компанию из Маркса по добыче нефти оставили без имущества из-за 11 млн рублей долгов
Виновнику смертельного ДТП из Саратова отказались смягчать срок
Жителей Михайловского заинтересовали возможности при строительстве завода в Горном
В Саратовской области появятся немецкие семена
В Красноармейском районе мужчина отобрал у знакомого телефон