Работники Саратовского НПЗ в ходе интеллектуальной игры обсудили с детьми вопросы безопасности и экологии

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-22T13:03:47+03:00

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Специалисты Саратовского НПЗ, дочернего предприятия ПАО «НК «Роснефть», провели тематическое мероприятие для воспитанников МУК «Городской дом культуры национального творчества». Ребята узнали много нового об экологии и правилах безопасности.

Участники игры повторили правила поведения на улице и дома, говорили о действиях при пожаре, с интересом узнавали от работников НПЗ об экологической деятельности завода и способах защиты природы, доступных каждому человеку.

После информационной части началась проверка знаний в игровой форме. Состоялась викторина, в которой приняли участие пять команд. Ребята быстро отвечали на вопросы по пройденным темам, соревновались в смекалке и эрудиции. Победила, конечно, дружба.

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Интеллектуальная игра завершилась подведением итогов конкурса рисунков «Защита природы в наших руках». Юные художники представили 25 уникальных работ, выполненных в различных художественных техниках. Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и полезные подарки с символикой компании «Роснефть».

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- Такие уроки для ребят очень полезны, благодаря необычной подаче и наглядности материала правила безопасности и защиты природы лучше усваиваются. Дети с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков и викторине, узнали для себя много нового об окружающем мире, — отметила Екатерина Кирюшина, заведующая художественным отделом МУК «Городской дом культуры национального творчества».

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СПРАВКА:

Саратовский НПЗ реализует масштабную программу мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в городе, формирование экологического сознания и культуры безопасности детей и молодежи.

Для взаимодействия с детской аудиторией выбраны уроки и викторины, посвященные вопросам охраны окружающей среды и безопасности. За счет используемых методов – творческие задания, тематические мультфильмы, интеллектуальные игры, такие мероприятия способствуют более глубокому вовлечению в тему, формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к себе и окружающему миру. В этом году уроки природолюбия и безопасности сотрудники предприятия провели для воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение» и ребят, проходящих реабилитацию в детском областном противотуберкулезном санатории.

ИСТОЧНИК KP.RU