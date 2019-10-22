2019-10-22T13:03:47+03:00
Общество

Работники Саратовского НПЗ в ходе интеллектуальной игры обсудили с детьми вопросы безопасности и экологии

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Специалисты Саратовского НПЗ, дочернего предприятия ПАО «НК «Роснефть», провели тематическое мероприятие для воспитанников МУК «Городской дом культуры национального творчества». Ребята узнали много нового об экологии и правилах безопасности.

Участники игры повторили правила поведения на улице и дома, говорили о действиях при пожаре, с интересом узнавали от работников НПЗ об экологической деятельности завода и способах защиты природы, доступных каждому человеку.

После информационной части началась проверка знаний в игровой форме. Состоялась викторина, в которой приняли участие пять команд. Ребята быстро отвечали на вопросы по пройденным темам, соревновались в смекалке и эрудиции. Победила, конечно, дружба.

.

.

Интеллектуальная игра завершилась подведением итогов конкурса рисунков «Защита природы в наших руках». Юные художники представили 25 уникальных работ, выполненных в различных художественных техниках. Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы и полезные подарки с символикой компании «Роснефть».

.

.

- Такие уроки для ребят очень полезны, благодаря необычной подаче и наглядности материала правила безопасности и защиты природы лучше усваиваются. Дети с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков и викторине, узнали для себя много нового об окружающем мире, — отметила Екатерина Кирюшина, заведующая художественным отделом МУК «Городской дом культуры национального творчества».

.

.

СПРАВКА:

Саратовский НПЗ реализует масштабную программу мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в городе, формирование экологического сознания и культуры безопасности детей и молодежи.

Для взаимодействия с детской аудиторией выбраны уроки и викторины, посвященные вопросам охраны окружающей среды и безопасности. За счет используемых методов – творческие задания, тематические мультфильмы, интеллектуальные игры, такие мероприятия способствуют более глубокому вовлечению в тему, формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к себе и окружающему миру. В этом году уроки природолюбия и безопасности сотрудники предприятия провели для воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение» и ребят, проходящих реабилитацию в детском областном противотуберкулезном санатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На радио «Комсомольская правда» выйдет передача о технологиях на заводе в Горном
В Саратовской области ГЖИ проверила свыше 2,6 тыс.домов
В Саратовской области откроется девять модельных библиотеках
Евгений Ковалев возглавит горбольницу №1 Саратова
В Саратове прошли велоралли
Саратовскому Минобразу рекомендовали внедрить систему отслеживания школьников
В Саратовской области пресекли 16 незаконных вырубок в лесах
Лихач из Балакова отработает нетрезвую езду
Компанию из Маркса по добыче нефти оставили без имущества из-за 11 млн рублей долгов
Виновнику смертельного ДТП из Саратова отказались смягчать срок
Жителей Михайловского заинтересовали возможности при строительстве завода в Горном
В Саратовской области появятся немецкие семена
В Красноармейском районе мужчина отобрал у знакомого телефон