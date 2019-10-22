В Ленинском районе задержана пьяная женщина на Chevrolet Lanos

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-22T12:59:57+03:00

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Сегодня, 22 октября, в 11:48 на проспекте 50 лет Октября, 7 дорожная инспекция остановила 38-летнюю женщину с признаками алкогольного опьянения.

Как рассказали «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратова, выяснилось, что ранее гражданку уже привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду, однако в этот раз водительница отказалась от освидетельствования.

Инспекторы составили на нее материал по статье 264.1 УК РФ.

Дорожные инспекторы призывают водителей не преступать закон и садиться за руль только в трезвом состоянии, чтобы не подвергать опасности себя и других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU