Выбросы от завода в Горном не будут превышать объемы автомобильных выхлопов

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-22T12:56:24+03:00

Первый заместитель гендиректора «РосРАО» рассказал о термическом обезвреживании

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В ЗАТО Михайловский Саратовской области продолжается презентация технологических решений для ПТК «Горный».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с докладом выступил первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

Он подробно рассказал о каждом виде отходов, которые смогут перерабатывать в Горном. При этом он отметил, что при термическом обезвреживании количество выбросов не превышает объема выхлопа обычного автомобиля.

Также выступил кандидат химических наук, старший научный сотрудник кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических процессов РХТУ имени Менделеева (Москва) Владимир Бродский. Он объяснил, как будет происходить процесс переработки отходов.

Напомним, вчера аналогичная презентация состоялась в Саратове, на базе СГТУ.

23 октября в 14:45 в эфире радио «Комсомольская правда»90,6 FM выйдет передача с участием Максима Королькова, первого заместителя генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» и Владимиром Колесниковым, заведующим кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, д.т.н., профессором ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева».

ИСТОЧНИК KP.RU