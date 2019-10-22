2019-10-22T12:30:41+03:00
Общество

В Михайловском обсуждают переработку отходов на заводе в Горном

Презентуется концепция переработки и утилизации на заводе промышленных отходов 1 и 2-го классов опасности
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В ДК поселка Михайловский Саратовской области, рядом с заводом по переработке химоружия в поселке Горный, сегодня, 22 октября, проходит встреча экспертов, общественников и местных жителей с представителями «РосРАО» и учеными.

Презентуется концепция переработки и утилизации на заводе промышленных отходов 1 и 2-го классов опасности.

На встрече присутствует первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

- Всего существует 444 вида отходов. Сюда выбраны те, которые будут обезвреживаться и уничтожаться именно тут. Еще три объекта в стране перерабатывают другие виды. В Горном будут обезвреживать не все отходы 1 и 2-го класса. А отходы металлургических мероприятий и ртутьсодержащие. Третий вид — те, которые подлежат термическому обезвреживанию, — рассказал Максим Корольков.

Всего в Горном будут уничтожать 33 вида отходов.

Максим Корольков рассказал о главных задачах, которые стоят перед организаторами завода, — это безопасность, извлечение полезных ресурсов и ресурсосберегающие технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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