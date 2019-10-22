В Татищевском районе зарегистрировали случай чумы свиней

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-22T11:56:25+03:00

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В Татищевском районе Саратовской области зарегистрировали случай африканской чумы свиней.

- Труп больного животного нашли у села Карамышка. В лаборатории Энгельсской станции по борьбе с болезнями животных подтвердили вирус, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства области.

Останки свиньи сожгли, а местность, где ее нашли, продезинфицировали. Принимаются меры, чтобы болезнь не пошла дальше.

В Татищевский район также выехала замначальника регионального Управления ветеринарии Татьяна Степанова, чтобы контролировать процессы.

ИСТОЧНИК KP.RU