В Татищевском районе зарегистрировали случай чумы свиней
Труп нашли у села Карамышка
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В Татищевском районе Саратовской области зарегистрировали случай африканской чумы свиней.
- Труп больного животного нашли у села Карамышка. В лаборатории Энгельсской станции по борьбе с болезнями животных подтвердили вирус, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства области.
Останки свиньи сожгли, а местность, где ее нашли, продезинфицировали. Принимаются меры, чтобы болезнь не пошла дальше.
В Татищевский район также выехала замначальника регионального Управления ветеринарии Татьяна Степанова, чтобы контролировать процессы.
ИСТОЧНИК KP.RU