В саратовской колонии заключенный пропагандировал терроризм

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-22T11:49:08+03:00

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В Саратовской области осудили сторонника терроризма.

- Злоумышленник — выходец одной из республик Средней Азии — отбывал срок в одном из исправительных учреждений региона, и уже там совершил свое очередное преступление. Он публично признавал идеологию и практики «Аль-Каиды» и «Тахрир аш-Шам»* правильными и оказывал на других заключенных психологическое воздействие, призывая их разделять эти установки, — сообщили «КП-Саратов» в УФСБ по Саратовской области.

Приволжский окружной военный суд признал мужчину виновным в публичном оправдании терроризма и приговорил его у 2,5 года колонии строгого режима.

*решением Верховного Суда Российской Федерации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU