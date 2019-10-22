В саратовской колонии заключенный пропагандировал терроризм
В Саратовской области осудили сторонника терроризма.
- Злоумышленник — выходец одной из республик Средней Азии — отбывал срок в одном из исправительных учреждений региона, и уже там совершил свое очередное преступление. Он публично признавал идеологию и практики «Аль-Каиды» и «Тахрир аш-Шам»* правильными и оказывал на других заключенных психологическое воздействие, призывая их разделять эти установки, — сообщили «КП-Саратов» в УФСБ по Саратовской области.
Приволжский окружной военный суд признал мужчину виновным в публичном оправдании терроризма и приговорил его у 2,5 года колонии строгого режима.
*решением Верховного Суда Российской Федерации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU