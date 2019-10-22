В Энгельсе продавец ювелирного магазина присвоила себе украшения на 670 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-22T11:21:35+03:00

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В Энгельсе Саратовской области осудили 26-летнюю женщину. Ее признали виновной в присвоении имущества в крупном размере.

- За пять месяцев гражданка, будучи продавцом-консультантом ювелирного магазина в одном из ТЦ города, забрала себе украшения на сумму более 670 тыс. рублей. Все раскрылось во время инвентаризации торговой точки, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил женщину к полутора годам условно с испытательным сроком два года. Также со злоумышленницы взыскали причиненный магазину ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU